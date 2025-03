Riflessi di gioco. Un progetto per contrastare il gioco patologico

Il progetto Riflessi di Gioco, è un progetto finanziato con fondi del Distretto Rm 4.3. nel territorio che comprende i comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano.

Il progetto ha l’obiettivo specifico di promuovere consapevolezza e conoscenza fra la popolazione adulta e giovane del Distretto, per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico e prevenire nuove forme di dipendenza.

Tra gli obiettivi del progetto c’è la volontà di rafforzare la rete dei servizi, mediante:

• sportello di consulenza e orientamento online;

• attività di rete con altri servizi del territorio;

• attività di informazione.

Si mettono in campo azioni per la sensibilizzazione sul gioco ed i rischi correlati rivolta ai cittadini per aumentare la conoscenza del fenomeno fra la popolazione più giovane del Distretto e fare ricerca sul fenomeno.