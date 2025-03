PUI Sport. Inaugurati i lavori in località Cecchina ad Albano Laziale

-riceviamo e pubblichiamo-

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione di inizio lavori per la riqualificazione al complesso sportivo in località Cecchina ad Albano Laziale.

La riqualificazione del centro sportivo rappresenta un evento significativo per la comunità locale, segnando un importante passo avanti nell’offerta di spazi dedicati allo sport e al benessere.

Presenti alla cerimonia il Sindaco di Albano Massimiliano Borelli, il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, i Consiglieri metropolitani Nicola Marini e Massimo Ferrarini, la Consigliera regionale Emanuela Droghei e il responsabile unico del procedimento di Città metropolitana, Ing. Rosario Ierardi, che ha presentato i lavori di fronte alla cittadinanza e alle autorità militari e civili del territorio.

Questo progetto mira a fornire alla comunità un’infrastruttura moderna e funzionale e risulta essere una tra le opere più importanti delle oltre 60 previste con i Fondi PNRR PUI Sport, Benessere e disabilità. L’investimento in infrastrutture sportive e arredi urbani , che supera il milione e 800 mila euro, contribuisce allo sviluppo del territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

I molteplici interventi riguardano una superficie estesa che si estende da Villa del Vescovo al Polo Civico e alle scuole del territorio. Lo stato di fatto in cui si inseriscono le tre realtà della Villa del Vescovo, il Centro Civico e il Complesso scolastico è costituito da zone di recente riqualificazione e zone carenti dal punto di vista qualitativo degli spazi, degli accessi, del verde pubblico. L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile tramite il quale vengono connesse le tre importanti realtà socio-culturali e ambientali presenti nella zona, che verranno riqualificate sia a livello urbanistico-edilizio che energetico: favoriranno la passeggiata e la sosta di cittadini e dei turisti, mediante l’incremento di arredo urbano, la riqualificazione degli spazi, l’utilizzo di materiale ecocompatibile, proveniente da sistemi di riciclo di materiali, l’installazione di attrezzature volte alla diminuzione dell’uso della plastica, la realizzazione di un sistema integrato di segnaletica turistica per la fruibilità dei luoghi di interesse, il superamento delle barriere architettoniche oltre all’incremento della sicurezza di tutti i fruitori mediante scelte architettoniche, tecniche e ambientali opportune. All’interno del progetto è prevista anche la realizzazione di aree giochi e fitness, in particolare i due campi polifunzionali aperti nel cortile del complesso scolastico e all’interno della Villa. Un progetto ampio che si divide in sette diverse aree d’intervento e passa dagli accessi ciclabili e pedonali alla piantumazione di nuove piante, all’efficientamento energetico degli spazi pubblici.

“L’opera finanziata per il territorio di Cecchina va a completare un progetto di sviluppo in quest’area avviato con finanziamenti regionali negli anni precedenti, che lo renderà un unicum nell’area dei Castelli Romani per l’elevata concentrazione di servizi e spazi pubblici a disposizione della cittadinanza, mettendo in collegamento il centro della frazione con il nuovo quartiere che si sta sviluppando. Grazie all’impegno del Sindaco Gualtieri, del Vicesindaco Sanna e di tutta l’amministrazione metropolitana, rendiamo possibile il completamento di una vera riqualificazione di Cecchina e di una grande area dove anche e soprattutto le fasce più fragili, dagli anziani ai giovani con disabilità, avranno pieno accesso e opportunità di trascorrere tempo libero, fare sport e ritrovarsi”, ha detto Nicola Marini, Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale.

“Dei 63 interventi dei PUI Sport, questo è uno dei più importanti e complessi, che prevede piste ciclabili, campi sportivi polifunzionali, playground, arredi urbani e verdi, con un grande lavoro di pianificazione da parte dei tecnici del Comune, di Città metropolitana e delle società che hanno curato la fase di progettazione. Investiamo in oltre 60 diverse aree pubbliche dedicate allo sport e alla socialità, in gran parte del territorio metropolitano, e le restituiremo alle comunità entro una data certa, nel rispetto dei tempi dati dal PNRR, che prevede la conclusione dei lavori entro marzo 2026. Tutto questo fa parte di un progetto strategico di investimento per la costruzione, tra i cittadini, di un’identità metropolitana: vogliamo fare in modo che gli interventi, per lo sport come per la cultura, diventino una rete viva e connessa, che non restino quindi interventi isolati di riqualificazione nei diversi Comuni, ma siano un segno concreto attraverso il quale – riqualificando le condizioni di vita dei cittadini e mettendoli in connessione tra loro – si riesca a percepire da vicino il supporto che l’ente di area vasta può dare alle comunità locali, costruendo quel senso identitario di cui ogni abitante del territorio metropolitano può sentirsi parte”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna

ROMA, 22 marzo 2025