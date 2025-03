Alberghiero a Civitavecchia per “Mio fratello rincorre i dinosauri”

– riceviamo e pubblichiamo-

Un film per riflettere sulla diversità e sul suo valore: è “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipiani, opera dedicata ai valori positivi e al bene che può nascere anche dalle difficoltà e dalle situazioni avverse.

Ed è in occasione della Giornata Internazionale della Sindrome di Down, 21 marzo, che gli allievi dell’Alberghiero di Ladispoli si sono recati a Civitavecchia, accompagnati dalla Prof.ssa Priscilla Esposito, Docente di Sostegno dell’Istituto, per assistere alla visione del film che vede come protagonisti due fratelli: Giacomo e Giovanni, affetto dalla Sindrome di Down.

Al centro dei riflettori la complessa relazione fra i due, che spinge il primo a nascondere e a negare davanti agli amici l’esistenza di “Giò”. Nel cast, che vede Francesco Ghenghi nei panni di Giacomo e Lorenzo Sisto in quelli di Giovanni, anche i nomi di Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, genitori dei due fratelli.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa per favorire un incontro diretto con i familiari degli studenti del nostro Istituto, affetti dalla Sindrome di Down, aprendo con loro un dibattito al termine della visione. Si tratta di un film che ha destato l’interesse e la partecipazione degli allievi – ha commentato la Prof.ssa Esposito – soprattutto per la sua capacità di proporre punti di vista e prospettive diverse su un tema di estrema complessità e delicatezza. Con un messaggio potente: accettare la verità è il primo passo per costruire relazioni sincere e profonde. Al di là delle discriminazioni e dei pregiudizi”.