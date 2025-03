Palazzo Valentino, presentato il 21 marzo il Sistema Informativo Integrato Tevere – SIIT

A Palazzo Valentini la presentazione del Sistema Informativo Integrato Tevere – SIIT, la prima delle azioni del programma triennale del Contratto di Fiume Tevere, cui hanno preso parte il Consigliere metropolitano Rocco Ferraro e l’Assessora ad Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Il sistema informativo, basato su piattaforma webGis e DATA SET, sarà uno strumento integrato sulle caratteristiche idrauliche, geomorfologiche, qualità delle acque, naturalistiche ambientali e paesaggistiche per lo studio, l’analisi e la pianificazione, mettendo in condivisione il quadro conoscitivo del territorio fluviale, che potrà integrarsi con le altre piattaforme di monitoraggio del territorio, con tutti i soggetti che rientrano nella gestione condivisa del Fiume, dalla pianificazione alla gestione di rischi ed emergenze.

Città Metropolitana di Roma Capitale è Soggetto Responsabile dei Contratti di Fiume Tevere e Aniene, sottoscritti nel febbraio del 2022 presso la Regione Lazio. Hanno sottoscritto il CdF Tevere 95 Soggetti tra Enti Pubblici, Organi di Ministeri, Istituti ed Enti di Ricerca e Associazioni, ovvero tutti i soggetti pubblici che hanno competenza e responsabilità nell’amministrazione del fiume e delle sue sponde, tra cui la Regione Lazio, Roma Capitale e i Municipi, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

“Una giornata importantissima per il fiume Tevere. Dall’inaugurazione del parco d’affaccio Lungo Tevere delle Navi, con il Sindaco Gualtieri, con cui si apre alla libera fruizione uno dei tanti nuovi “salotti” che nei prossimi mesi vedranno la luce nella nostra città. Restituiamo ai romani in pochissimo tempo, pezzi di territorio fino ad ora lasciati al degrado e all’incuria grazie al lavoro straordinario dell’assessora Sabrina Alfonsi degli uffici di Roma Capitale del dipartimento Ambiente. Nel pomeriggio in Città metropolitana di Roma Capitale, in quanto soggetto responsabile del contratto di Fiume, per il lancio del SIIT (Sistema Informatico Integrato Tevere), unoe strumento cruciale nella raccolta di dati e informazioni su tutte quelle che sono le azioni in atto lungo il nostro Fiume da parte di enti pubblici, privati e terzo settore. La sfida sarà nei prossimi mesi e nei prossimi anni quella di implementare questo strumento nelle proprie funzioni e possibilmente allargandolo anche al Fiume Aniene e non solo, costruendo quello che immagino possa essere il digital twin del Tevere urbano, modello dinamico territoriale in coerenza e collaborazione con quello che sta facendo sia Roma Capitale che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale. Fondamentale in questo percorso il supporto di Agenda Tevere Onlus che da sempre considera il contratto di Fiume come strumento strategico del nostro territorio. In tutto questo la presenza e il rapporto con Roma Capitale e in particolare con Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia risulta cruciale per mettere a sistema le azioni portate avanti dalla nostra amministrazione sui fiumi della Capitale con una visione e una pianificazione strategica sostenibile e diffusa su tutto il territorio”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Transizione ecologica, Ambiente, aree protette e tutela animali di Città metropolitana di Roma Capitale