La celebre cantante cubana Omara Portuondo e suo figlio Ariel Jimenez saranno a “Pamela viaggia in latin” su Isoradio

La celebre cantante cubana Omara Portuondo e suo figlio Ariel Jimenez saranno i protagonisti della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D’Amico. Appuntamento nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Omara Portuondo è una delle cantanti più celebri e rispettate di Cuba, conosciuta per la sua straordinaria carriera musicale che abbraccia vari generi, tra cui il son cubano, la musica afrocubana eil bolero. Per l’occasione si racconterà a Pamela D’Amico, cui rivelerà particolari della sua carriera musicale. Con lei anche il figlio produttore e musicista Ariel Jimenez. Nata all’Avana nel 1930, ha iniziato la sua carriera negli anni ’40 come cantante jazz, ma è divenuta famosa come membro del Buena Vista Social Club, un progetto che ha celebrato la musica tradizionale cubana e la ha portata a un pubblico internazionale. La sua voce calda e sofisticata, unita alla sua capacità di esprimere emozioni profonde, l’ha resa una delle voci più iconiche della musica latina. Ha collaborato con molti artisti di fama mondiale e ha continuato a esibirsi in tutto il mondo, portando avanti la tradizione musicale cubana.

Omara Portuondo ha vinto tre Latin Grammy Awards. Il primo lo ha ricevuto nel 2001 come parte del progetto Buena Vista Social Club, per il miglior album di musica tropicale. Il secondo, nel 2009, per la sua carriera solista, riconoscendo il suo straordinario contributo alla musica latina. E il suo terzo Latin Grammy nel 2024 con l’album “Bolero a la Vida”. Scritto dal compositore e amico cubano Santiago Larramendi. Questo premio è un ulteriore riconoscimento della sua incredibile carriera musicale e della sua capacità di continuare a emozionare il pubblico con la sua voce unica. La celebre cantante cubana Omara Portuondo e Ariel Jimenez saranno al centro dell’omaggio a Buena Vista Social Club che si sta portando in scena a Broadway.