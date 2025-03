Trevignano Romano. “Underwater”, installazione pittorica di Gloria Tranchida

E.Co.Point punto espositivo di arte Contemporanea e Ambientale

Collettivo artisti del lago

“Underwater”

Un’immersione dalla realtà

di Gloria Tranchida

a cura di Tiziana Musi

E.Co Point v.le Garibaldi 96 Trevignano Romano

22 – 30 marzo 2025

Opening sabato 22 marzo 2025 ore 11

Orari: mart – ven ore 16.30-19, sab e dom ore 11-13 / 16.30-19

“Quando è scoppiato l’attacco bellico russo all’Ucraina il susseguirsi di continue notizie e immagini terrificanti di distruzione, morte e sofferenza hanno provocato in me un desiderio di black-out con il mondo. Andavo in riva al lago con il desiderio di immergermi totalmente e non ascoltare altro che il silenzio dell’acqua. Questo si è trasformato nell’opera “Underwater”, un’installazione pittorica da osservare nel sonoro acquatico di un’immersione, un polittico ad olio su tela montato in fascia orizzontale su un’orizzonte futuro che non c’è, per dimenticare gli orrori del mondo.”

Le parole di Gloria Tranchida sono illuminanti per comprendere la genesi di questo lavoro, che sembra allontanarsi dal percorso visivo proprio dell’artista, incentrato solitamente sulla ricerca di temi ambientali fortemente legati alle ricerche sulla sostenibilità e il riciclo.

In realtà anche in questo lavoro emerge con forza la necessità di confrontarsi con le inaspettate devastazioni cruente e dolorose del mondo contemporaneo.

I moduli del polittico, che corrono lungo tutta una parete della galleria, evocano lo sprofondare silenzioso e doloroso dell’artista nelle acque del lago di Bracciano, per sfuggire al rumore martellante della guerra. Le pennellate quasi graffiate, dai toni verde e bruni, alludono alla natura sfuggente del mondo subacqueo contrappunto alle verticalità degli edifici distrutti dalle guerra che appaiono nel video di accompagnamento con le fotografie di Massimo Vasciaveo. Lo spettatore si trova quindi a rivivere la stessa emozione dell’artista, immerso in una dimensione altra, dove lo sguardo si posa sulle immagini frementi dell’indistinto subacqueo, e l’orecchio intercetta i suoni che affiorano in superficie.

