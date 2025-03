Prima Porta. Torquati (Mun.XV): “Domenica 23 marzo esercitazione di Protezione Civile”

“Si informa la cittadinanza che domenica 23 marzo, a partire dalle ore 10.00, la Protezione Civile di Roma Capitale svolgerà un’esercitazione di mitigazione del rischio allagamenti e inondazione a Prima Porta. Presentata ieri in conferenza stampa dal Direttore Giuseppe Napolitano, che ringrazio, l’esercitazione si pone l’obiettivo di testare le procedure operative previste dal piano di protezione civile vigente e di accrescere la cultura di protezione civile per l’autoprotezione e la resilienza del territorio.

Lo scenario esercitativo si focalizzerà sul caso di rischio di esondazione del Fosso di Pietra Pertusa, che afferisce alla “marana” di Prima Porta, transitando sotto il ponticello di via della Giustiniana all’altezza di via Saronno. Per consentire le attività esercitative di trasporto e montaggio delle barriere antiallagamento, dalle 13.30 alle 15.30 sarà interrotta la circolazione su via della Giustiniana, nel tratto tra via Saronno e via di Santa Cornelia, compreso l’accesso all’area commerciale di via della Giustiniana 271.

Grazie davvero all’intero Sistema di Protezione Civile di Roma Capitale, alla Polizia Locale del Municipio XV, alle organizzazioni di volontariato, alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile Universale e agli esercenti locali coinvolti nell’esercitazione. Il lavoro di prevenzione e mitigazione del rischio dei nostri territori resta e deve restare una priorità; l’esercitazione di domenica prossima a Prima Porta sarà un ulteriore momento per testare il modello di intervento e l’adeguatezza delle risorse, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza del territorio e sui corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Per questo, chiederemo altre disponibilità alla Protezione Civile del Comune di Roma per ulteriori momenti di incontro e di formazione nelle scuole del Municipio XV e con la cittadinanza sul piano di Protezione Civile e sulla conoscenza del territorio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.