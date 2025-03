Presentata a Palazzo Valentini la 425° edizione della Fiera Nazionale di Grottaferrata dal 22 al 30 marzo

Si è tenuta il 19 marzo Palazzo Valentini la conferenza stampa di presentazione della 425esima edizione della Fiera di Grottaferrata, che aprirà il 22 marzo e proseguirà fino al 30. Presenti per l’Amministrazione comunale di Grottaferrata il Sindaco Mirko Di Bernardo, la Consigliera delegata alla Fiera Veronica Pavani, Luigi Spalletta, Assessore alle attività produttive, Fabrizio De Antoni, consigliere delegato alle Politiche agricole e Michela Mazza, Presidente commissione attività produttive. A portare i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri e di Città metropolitana di Roma Capitale, la Consigliera delegata a Pari Opportunità, Politica Sociale, Cultura e Partecipazione, Tiziana Biolghini.

Per quest’anno Giubilare, anno in cui la chiesa consacrata a Santa Maria compie mille anni, la cerimonia di inaugurazione del 22 marzo prevede un corteo che partirà dal cortile dell’Abbazia di San Nilo e raggiungerà l’area fieristica: un vero e proprio villaggio con oltre 140 stand, tra prodotti artigianali, produzione locale, enogastronomia con tipicità del territorio. Ma anche spettacoli ed eventi sparsi in tutta la città castellana e attività ludiche per i bambini, tra cui spicca la spettacolare Butterfly Eden, la casa delle farfalle organizzata in collaborazione con l’Orto botanico di Roma – Università La Sapienza e che ospita anche la realtà aumentata del progetto internazionale Divertor Tokamak Test dedicato all’energia pulita da fusione.

Come ha sottolineato il Sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, quest’anno la Fiera torna ad essere patrimonio pubblico, e mira a ricostruire attorno al secondo evento fieristico più antico d’Italia un respiro nazionale, non più solo destinato a operatori del settore, ma un concept aperto a cittadini e turisti, che lega sì la tipicità enogastronomica al territorio ma anche interpreta passato e presente, tradizione ed evoluzione, come valore culturale da esportare e far conoscere, in Italia e nel mondo. Tanti gli appuntamenti e gli spazi dedicati ai visitatori, come il Villaggio del Gusto, a cura dell’Associazione Ristoratori Castelli Romani , ma anche talk, eventi e serate musicali finalizzati a rendere i giorni della manifestazione ancora più attrattivi e partecipati.

“Una delle linee strategiche della Città metropolitana guidata dal Sindaco Gualtieri è il sostegno all’economia circolare e a una nuova concezione di turismo sostenibile come opportunità per lo sviluppo locale. In questo rientrano sia le innovazioni nel campo della produzione agricola e le tecnologie applicate al recupero di risorse ambientali e idriche, sia le attività di promozione delle specificità del territorio che legano storia e realtà locale, ma anche cultura e diritti, per il benessere e lo sviluppo delle nostre comunità. Ho potuto apprezzare il Comune di Grottaferrata e l’impegno del Sindaco al momento in cui, in risposta alla morte di Giulia Cecchettin, alla sua memoria abbiamo dedicato la prima casa di semiautonomia nel territorio metropolitano per donne vittime di violenza. La particolare sensibilità alla tutela dei diritti e alla costruzione di una comunità pacifica si legge anche nella passione e nell’impegno che riportano quest’anno la fiera nell’alveo pubblico, perché patrimonio di tutti e non solo tema d’impresa e sviluppo, per quanto importante, del settore enogastronomico e artigianale. Apprezziamo la proposta di costituire una Fondazione di partecipazione, sostenuta insieme da istituzioni pubbliche e realtà private, che mantenga al pubblico la regia con il solo scopo di far crescere e conoscere il territorio, sviluppare un turismo sostenibile che dia valore alla secolare tradizione storica e produttiva dell’intera area dei Castelli e che viva la fiera come fulcro di una serie di azioni per animare il territorio durante tutto l’anno”