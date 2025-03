Canale Monterano. Ciclo dei rifiuti comunale e nuovi mezzi per la raccolta

Inaugurati ieri i nuovi mezzi ecologici per la raccolta dei rifiuti e l’ecoisola informatizzata, un ulteriore passo verso la sostenibilità e l’efficienza nella gestione dei rifiuti urbani.

L’ecoisola informatizzata è stata posizionata in via Giacomo Matteotti, nella frazione di Montevirginio, ed è dotata di sportelli automatizzati, dove i cittadini possono conferire, in qualsiasi momento, senza limitazioni di orario, diverse tipologie di rifiuti: Secco Residuo, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Frazione Organica e Imballaggi in Vetro.

Questo strumento potrà essere usato da tutti i cittadini di Canale Monterano iscritti alla TARI, chiedendo l’abilitazione della carta sanitaria presso lo sportello rifiuti comunale in loc. Fienilessa (dettagli e modulo di richiesta su: https://www.gesenu.it/pagine/ecoisole-informatizzate-canale-monterano).

Contemporaneamente è stato messo in servizio un nuovo parco mezzi per la raccolta dei rifiuti, che contribuirà a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta porta a porta e le attività di spazzamento sul territorio. Tra i mezzi presentati, vi sono il DAILY 35q, dotato di attrezzature per la compattazione dei rifiuti, e il GOUPIL G4M, un veicolo totalmente elettrico, ecologico e a basso impatto ambientale, che verrà utilizzato per le operazioni di raccolta e spazzamento, contribuendo così alla riduzione dell’impronta ecologica dei servizi di igiene urbana.

Ricordiamo che, a partire dal 1° Luglio 2024, la gestione dei rifiuti nei Comuni di Canale Monterano è stata affidata a GESENU SpA, e per maggiori dettagli sul servizio i cittadini possono consultare il sito ufficiale www.gesenu.it.

Per qualsiasi informazione o richiesta, è possibile contattare GESENU attraverso i seguenti canali:

Ufficio Clienti

Numero Verde: 800.66.70.36

WhatsApp: 333.9553215 (messaggistica)

E-mail: ufficioclienti@gesenu.it

Orari: lunedì-venerdì 8.30-13.00 / 15.00-17.00 | sabato 8.30-13.00

Sito web: www.gesenu.it per tutte le novità, calendari di raccolta e informazioni utili.

Pagina Facebook: per aggiornamenti in tempo reale e per una comunicazione diretta con la cittadinanza.