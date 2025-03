Liceo Cavour di Roma in protesta. La preside taglia fondi del progetto “Scuole aperte”

Oggi gli studenti del liceo Cavour erano davanti all’entrata della loro scuola per protestare contro la decisione unilaterale della dirigente scolastica di tagliare una parte del progetto “Scuole Aperte” del comune di Roma.

La scuola, grazie alla collaborazione con l’associazione “Studenti ed Ex Studenti del Cavour” riceve da 3 anni un fondo di 15.000 euro per svolgere nelle ore pomeridiane attività che tengano aperta la scuola il pomeriggio. Decine di progetti gestiti da docenti interni ed esterni, genitori, studenti ed ex studenti.

Quest’anno però la dirigente scolastica ha deciso unilateralmente di modificare il piano delle attività cambiando la destinazione d’uso dei fondi. Il risultato? 156 ore in meno di attività. Di fronte alla minaccia di chiudere il progetto e rimandare indietro l’intera somma, l’associazione ha deciso dopo estenuanti discussioni di firmare comunque il piano con le modifiche per tenere anche ques’anno il Cavour aperto.

“Oggi però abbiamo voluto denunciare quello che è successo” – dichiarano dal Cavour – “non è possibile continuare a non essere considerati, siamo cittadini del presente e del futuro e la dirigente Sabatano sembra ignorarlo. Le attività riprenderanno grazie ad un nostro gesto di responsabilità, ma scelte di questo tipo dovrebbero essere prese insieme”.

Così in una nota stampa la Rete degli Studenti Medi del Lazio.