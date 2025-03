Ecco perché si festeggia in Italia e altrove la festa del papà

Un altro anno, per alcuni papà, fatto da deliziose letterine e lavoretti provenienti dai propri bambini durante le ore di scuola che allietano questa giornata anche agli uomini più impegnati della Terra, strappando loro un inevitabile sorriso. Si tratta della festa del papà, una festa particolarmente sentita in Italia, ma non solo. Infatti oltre che in Italia è festeggiata anche nel piccolo stato di Andorra, a San Marino, nella Città del Vaticano, nel Canton Ticino, in Bolivia, Honduras, Croazia, Spagna, Portogallo e Liechtenstein. Non sappiamo con esattezza con quale dolce viene celebrato in altri posti, ma è cosa certa che in Italia è usanza portare a tavola i famosi bignè o zeppole di San Giuseppe, che si trovano in questo giorno anche fritti. Insomma per i più golosi grandi e piccini un dolce atteso tutto l’anno. Perché si celebra la festa del papà? Questa giornata ha a che fare con un’origine religiosa. La data infatti coincide con quella della celebrazione di San Giuseppe, padre putativo di Gesù in base alla tradizione cattolica. San Giuseppe incarna la paternità e tutti i valori dei papà. Ad ogni modo, sembrerebbe che le origini della festa risalirebbero al Medioevo, ma è solo nel 1479 che papa Sisto IV la inserisce come festività nel calendario romano. Più tardi e per la precisione nel 1871, la chiesa cattolica proclamò San Giuseppe protettore dei vari padri di famiglia e patrono della chiesa universale.

Una festività che fa sempre molto piacere ricordare sia da bambini che da figli ormai grandi e adulti che in questo giorno particolare hanno comunque un occhio di riguardo per il papà anche solo con il gesto di un augurio o con l’occasione di vedersi per gustare tutti insieme la famosa specialità culinaria. Una curiosità che va sicuramente va menzionata è che ci sono altri Paesi in cui questa festa viene ricordata anche se non il 19 marzo, tra questi il papà viene infatti ricordato in Cina o negli Stati Uniti la terza domenica di giugno. In altri Paesi invece la festività è legata a tradizioni locali o a celebrazioni di altre figure paterne.

di Claudia Reale

Redattrice L’agone