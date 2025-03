“Progetto Martina”: nelle scuole con il Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini

Lo scorso 7 marzo si è svolto nell’istituto tecnico aeronautico paritario “Salvo D’Acquisto” a Castel Giuliano, frazione di Bracciano, il service “progetto Martina” dal Lions Club di Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini.

“Progetto Martina” è un service che fa parte dell’attività di prevenzione, una delle tante attività sociali attuata dai Lions in Italia e nel mondo. Nello specifico è una attività di prevenzione per i tumori rivolta ai giovani nelle scuole.

Oltre a illustrare le tecniche e gli screening per diagnosticare precocemente eventuali tumori, si è cercato di insegnare ai ragazzi delle regole per una vita sana.

Quindi l’importanza di salvaguardare la propria salute attraverso regole semplici, ma efficaci come l’astinenza dal fumo, la limitazione nel bere bevande alcoliche, la necessità di fare attività fisica, il non mangiare o mangiare solo saltuariamente cibi dannosi (junk food o cibo spazzatura) e di nutrirsi in modo sano.

È importante che i giovani focalizzino l’attenzione sul proprio corpo non solo a livello estetico, ma soprattutto come una parte di se stessi che dovrà durare per tutta la vita e della quale avere la massima cura.

Hanno partecipato all’evento circa 40 ragazzi. L’attenzione è stata alta e ha dimostrato un’ottima capacità di interessarsi ad argomenti anche complessi riguardanti temi di biologia, fisiologia e medicina.

Dopo l’introduzione della dirigente Lucia Dutto, il presidente del Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini, Adelio Dal Mas, ha parlato dell’attività dei Lions in Italia e nel mondo e ha presentato Dianella Viola, medico psichiatra psicoterapeuta, che ha illustrato il progetto.

Sempre per il Club Lions erano presenti i soci Patrizia Bellesi e Marco Uggeri.

Si ringrazia per la collaborazione e per la realizzazione del progetto, il direttore Adolfo Galderisi, la preside Lucia Dutto e tutti gli operatori scolastici presenti, essendo convinti che questa attività di prevenzione possa essere utile a questi giovani nell’immediato e nel loro futuro.

Dott.ssa Dianella Viola

Presidente Comitato Sanità del Lions Club

Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini