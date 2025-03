𝐃𝐈𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎

Di fronte alla condotta irresponsabile della Regione Lazio, sono stato costretto a:

– ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‹๐š๐ณ๐ข๐จ a garantire la sicurezza ambientale del sito.

– ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ๐œ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฅ ๐“๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐‚๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ฏ๐ž๐œ๐œ๐ก๐ข๐š ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ข ๐‘๐จ๐ฆ๐š, affinchรฉ vengano valutate le responsabilitร della Regione nella gestione della discarica.