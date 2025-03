Marcellina, inaugurato il cantiere per il Centro Civico Polivalente

Inaugurato a Marcellina il cantiere per i lavori di realizzazione del Centro Civico Polivalente in via Roma. Alla cerimonia il Sindaco di Marcellina, Alessandro Lundini, assieme al Vicesindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ad altri rappresentanti dell’amministrazione, hanno accolto il Vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna, la Consigliera metropolitana delegata a Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli e l’architetta Roberta Stecchiotti, Responsabile Unico del Procedimento per CMRC.

Oltre 1 milione di euro per trasformare la struttura abbandonata, nata nel 2011 e divenuta patrimonio comunale nel 2020, in un polo pubblico multifunzionale, dove troveranno spazio uffici, sale polivalenti e aree di coworking, che permetteranno uno scambio culturale e professionale in di uno spazio di lavoro condiviso.

“Per il completamento dell’opera si prevedono poco più di 200 giorni di cantiere: l’edificio, mai completato e in stato di abbandono, verrà ristrutturato e migliorato dal punto di vista antisismico. Diventerà un luogo sicuro, pubblico e aperto, punto di incontro e di aggregazione tra generazioni, al servizio della comunità locale e dei Comuni limitrofi. Il senso profondo dei PUI Cultura è quello di mettere insieme poli civici, in una rete diffusa sul territorio, che offrano anche servizi ai cittadini, in un progetto di rigenerazione e riqualificazione per la crescita e lo sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio”.

Cristina Michetelli, Consigliera delegata Bilancio e Patrimonio Città metropolitana di Roma Capitale.

“Con l’Amministrazione Gualtieri, una scelta precisa per i PUI Cultura è stata quella di aver destinato le risorse – circa 80 milioni in totale – dividendole tra il territorio di Roma e gli altri Comuni che compongono l’area metropolitana, in una logica di rete che guarda a un’obiettivo: realizzare centri culturali polivalenti che diventino l’anima stessa di questa rete. Luoghi interconnessi tra loro, dove potranno prendere vita progetti comuni e condivisi, attraverso i quali rafforzare l’identità stessa dei cittadini metropolitani, superando distanze e distinzioni. L’intervento di Marcellina è importante sotto diversi punti di vista: si recupera quel che di fatto è un abuso edilizio senza consumo di suolo, per realizzare un centro di aggregazione e uno spazio di incontro che sia fruibile dalla totalitaÌ della popolazione, pienamente accessibile e con il massimo efficientamento energetico, che si traduce non solo in un’impronta ambientale sostenibile ma anche in un concreto risparmio di costi di gestione”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale