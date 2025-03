Sicurezza sul lavoro, col defibrillatore Ater Viterbo diventa cardioprotetta

“L’Ater di Viterbo è finalmente cardioprotetta, grazie al defibrillatore installato all’ingresso della nostra Azienda, in via Garbini: lo dovevamo ai lavoratori e agli utenti, che quotidianamente si recano negli uffici per le loro necessità, e lo abbiamo fatto”. Diego Bacchiocchi, presidente dell’Ater di Viterbo, mostra grande soddisfazione per l’arrivo del defibrillatore in azienda e sottolinea che “si parla molto di sicurezza sul lavoro e noi stiamo facendo il possibile per rendere il nostro ambiente sempre più sicuro, partendo anche da accorgimenti come questo: non va dimenticato, infatti, che le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e, quindi, dobbiamo essere pronti a intervenire in caso di necessità”.

Un concetto che riprende anche il direttore generale di Ater Viterbo, avvocato Fabrizio Urbani, secondo il quale “nelle emergenze il defibrillatore è uno strumento indispensabile, che può salvare una vita, e la sua installazione rappresenta un passo davvero importante, che testimonia, una volta di più, la nostra grande attenzione alla sicurezza nell’ambiente di lavoro”