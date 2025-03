Il 13 c’è l’assemblea delle donne di Ladispoli

Solo dopo pochi giorni dall’8 Marzo, l’insediamento dell’Assemblea delle donne nel Consultorio di Ladispoli è sicuramente una bellissima notizia e un modo incisivo per festeggiarlo.

In questo momento storico di grande disorientamento e preoccupazione per il futuro di tutti e tutte; in questo periodo in cui la libertà e i diritti di tutti e in particolare delle donne, dei/delle giovani/e, della Comunità LGBTQI+ e dei migranti, viene minacciata quotidianamente, avere, finalmente dopo molti anni, un punto di ascolto, confronto, dove lanciare proposte e, soprattutto, dove difendere i primi veri servizi sociosanitari di prossimità, come sono i Consultori, non ci può trovare che entusiast* e ringraziamo fin da subito le donne che ne faranno parte.

L’Assemblea delle donne nei Consultori rappresenta la partecipazione delle cittadine alla vita dello stesso e prevista dalla Legge Regionale n. 15 del 16 Aprile 1976 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.

Il compito dell’Assemblea delle donne è quello di partecipare alla formulazione dei programmi, delle scelte da effettuare e alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione del consultorio e alla promozione delle iniziative, anche nelle scuole, tra cui:

1. l’assistenza e la consulenza educativa, sanitaria e psicologica in favore dei singoli, della coppia e della famiglia;

2. la promozione di incontri, di dibattiti, di indagini – con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali, esistenti nel territorio ove opera il consultorio – e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.

Rossana Valentini

Coordinatrice Circolo SI – Litorale Nord “Mahsa Amini”