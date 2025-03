Istat, vendite gennaio -0,4% su mese

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a gennaio le vendite in valore al dettaglio scendono su base mensile dello 0,4% e dello 0,6% in volume.

“Dati allarmanti! Iniziamo l’anno nel peggiore dei modi, con una caduta congiunturale delle vendite, sia alimentari che non, sia in valore che in volume. Insomma, peggio di così non si può! Non si salva nessuno! Per quanto riguarda il confronto con gennaio 2024, si verifica il solito gap tra i dati in valore, che incorporano l’inflazione e quelli in volume” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sulle vendite.

“Un divario che diventa abissale per gli alimentari: +2,1% in valore a fronte di una variazione nulla nelle quantità acquistate. Unica magra consolazione è che, a differenza del passato, gli italiani almeno non hanno ridotto il cibo acquistato e mangiano come lo scorso anno. Come dire, a gennaio hanno perlomeno sospeso la dieta forzata” conclude Dona.