Città metropolitana all’inaugurazione dell’anno accademico della scuola ufficiali Carabinieri

Il Consigliere della Città metropolitana di Roma, Mariano Angelucci, delegato dal Sindaco Roberto Gualtieri, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Alla presenza delle massime autorità, dal Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri, Generale di Divisione, Claudio

DOMIZI, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. di C.A. Salvatore LUONGO e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia MELONI. Il Consigliere Angelucci, con la sua presenza ha portato il saluto dell’Ente metropolitano:”il nostro ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, al suo Comandante Gen. Di C.A LUONGO e di tutte le forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per la nostra sicurezza e la prevenzione dei reati. Voglio inoltre sottolineare l’importanza di un’educazione solida e completa, che unisce la preparazione teorica e pratica per far fronte alle sfide della sicurezza pubblica in un contesto in continua evoluzione. La nostra presenza vuole sostenere Il programma di attività della Scuola che forma i giovani ufficiali alla sicurezza nazionale, alla lotta alla criminalità organizzata, nelle missioni di pace e lotta al rerrorismo, che il nostro Paese ha affrontato e continua ad affrontare.

La Scuola Ufficiali Carabinieri, da sempre fiore all’occhiello dell’Arma, è un punto di riferimento per la formazione di ufficiali altamente qualificati, impegnati ogni giorno a garantire la sicurezza dei cittadini e a difendere i valori fondamentali della nostra democrazia. La cerimonia di apertura è stata anche l’occasione per rinnovare l’impegno dell’Arma nel promuovere il rispetto della legalità, la giustizia sociale e l’etica professionale.

La scuola rappresenta un simbolo di eccellenza formativa, dove i giovani ufficiali acquisiranno competenze non solo militari, ma anche di leadership e di gestione delle risorse umane, al fine di rispondere con efficienza e sensibilità alle esigenze della società”.

Mariano Angelucci, Consigliere della Città metropolitana di Roma