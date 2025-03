Al Passo con Roma

Carissime, Carissimi,

Roma sta vivendo un momento unico, un periodo di straordinaria trasformazione. Siamo al fianco di questa città che amiamo, con il cuore e con l’impegno di ogni giorno, per renderla sempre più bella, moderna e accogliente. Ogni passo che facciamo è pensato per migliorare la vita di chi la percorre ogni giorno, di chi lavora con dedizione e chi sogna di vedere la nostra capitale crescere in bellezza, accessibilità e sostenibilità.

Stiamo lavorando senza sosta per dotare Roma delle infrastrutture che merita: nuove linee tranviarie, mezzi più moderni, stazioni della metro più accessibili e veloci: stiamo investendo in tutto ciò che rende i trasporti un’esperienza più fluida e comoda, per tutte e tutti. Rinnoviamo anche le stazioni esistenti, trasformandole in luoghi che invitano e accolgono ogni viaggio, ogni piccolo momento di spostamento. E non ci fermiamo qui: stiamo portando anche nuovi taxi, più inclusivi e accessibili, per garantire a ciascuno la libertà di muoversi senza barriere, di sentirsi sempre parte della nostra comunità.

Ma il nostro impegno non riguarda solo l’aspetto infrastrutturale. Abbiamo aderito all’appello R1pud1a di Emergency contro la guerra, per costruire insieme un futuro di pace e solidarietà. Roma deve continuare a essere una città di accoglienza, di tolleranza e di rispetto, dove ogni vita è preziosa e ogni voce è ascoltata. Perché, come ci insegna la nostra Costituzione, la pace è un valore fondamentale da difendere ogni giorno, e noi vogliamo che Roma sia sempre in prima linea nella costruzione di un mondo migliore.

Ogni progetto che portiamo avanti ha un solo, grande obiettivo: migliorare la vita di chi ama Roma, di chi la vive ogni giorno. Con questa newsletter vogliamo offrirvi uno scorcio di ciò che stiamo facendo per rendere la nostra città più accessibile, più sostenibile e sempre più connessa. Perché crediamo che il cambiamento sia possibile solo se fatto insieme, con passione, speranza e determinazione.

Il cambiamento è in corso, e insieme possiamo farlo accadere. Perché Roma merita di essere una città che cresce, che evolve, che diventa ogni giorno di più un luogo moderno e giusto. E siamo pronti a farlo accadere, insieme, con tutta la forza del nostro impegno per questa città.

Buona lettura, e grazie di cuore per essere al nostro fianco in questo straordinario viaggio.