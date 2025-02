Roma, viale Alessandrino nel fango, Italia dei Diritti denuncia gravi disagi per i residenti

Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a occuparsi di Roma e delle problematiche legate al degrado stradale e alla mancata pulizia delle stesse. E’ il responsabile per il V Municipio di Roma Capitale per l’IdD Giancarlo Villani a segnalare il problema legato al Municipio stesso in particolare su viale Alessandrino:” Ci troviamo all’altezza del capolinea del mezzo ATAC 450 dove a causa della mancata pulizia delle caditoie per la raccolta dell’acqua piovana, spesso si formano delle pozze che ristagnando creano problemi sia per chi parcheggia sia per i pedoni che si recano alla fermata per prendere l’autobus. Tra l’altro oltre al capolinea del 450 che congiunge viale Alessandrino con l’ospedale Sandro Pertini, ci sono altre tre linee di autobus che effettuano la fermata in questo tratto di strada che risulta quindi essere molto frequentata. Il ristagno dell’acqua accompagnato dalla mancata pulizia delle strade – prosegue Villani – crea anche dei cumuli di fango proprio in prossimità del marciapiede che diventa così anche scivoloso e quindi pericoloso per i pedoni. Inoltre anche il manto stradale che porta fino a piazzale Alessandrino risulta essere in pessime condizioni e quindi andrebbe riasfaltato. Urge quindi un intervento mirato – conclude Villani – per risolvere queste problematiche che creano disagio oltre che pericolo a migliaia di romani”.

Anche Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento e responsabile per la Politica Interna IdD dice la sua in merito alla segnalazione di Giancarlo Villani:” In quest’ultimo periodo Roma è un cantiere aperto ( più del solito ) soprattutto per via del Giubileo in corso, questo però sembra riguardare più che altro i luoghi che più si prestano a chi nei prossimi mesi invaderà Roma per questa ricorrenza venticinquennale. Il quartiere Alessandrino nel V Municipio di Roma Capitale purtroppo è distante dal centro di Roma e dalla cosiddetta Roma bene ma questo non significa che debba essere trascurato. I romani tutti, anche quelli che abitano in questo quartiere, hanno diritto di poter godere a pieno della propria città e ad avere tutti i servizi a disposizione compresi quelli relativi alla pulizia delle strade, alla disostruzione delle caditoie e a viaggiare su di un manto stradale idoneo per la circolazione veicolare in tutta sicurezza. Quindi -conclude Spinelli – e qui mi rivolgo al Sindaco Gualtieri, non puliamo solo in salotto, ma estendiamo le pulizie e un arredo decente anche nelle altre stanze perché, seppur non vengono visitate dagli ospiti, è quantomeno degno e doveroso tenerle pulite e bene arredate”.