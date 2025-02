Città metropolitana esprime congratulazioni a congratulazioni a Fabio Camilli, Fipav Lazio

“Voglio esprimere le mie congratulazioni a Fabio Camilli, eletto per la prima volta alla guida della Fipav Lazio e a Claudio Martinelli, confermato Presidente del Comitato Territoriale di Roma, nell’Assemblea Ordinaria per il quadriennio 2025-2028 che si è svolta ieri a Tivoli.

Ringraziando Andrea Burlandi per quanto fatto in questi anni e augurando buon lavoro al neo Presidente Camilli, siamo certi che anche con lui e con tutta la squadra eletta a supporto della Federazione regionale Pallavolo per i prossimi quattro anni continuerà la sinergia positiva che siamo riusciti a costruire, da ultimo il sostegno all’edizione 2025 dell’ormai storico torneo del Volley scuola. Avremo sicuramente presto occasione per discutere, insieme, come ampliare l’offerta sportiva e far crescere lo sport della pallavolo tra studenti e cittadini a Roma e nel territorio metropolitano”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato Edilizia scolastica, impianti sportivi e formazione Città metropolitana di Roma Capitale.