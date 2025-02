Libri, c’è “Molto social troppo dark”

L’ultimo libro di Roberto Bortone “Molto social troppo dark/ tra hate speech, propaganda, metaverso e intelligenza artificiale: i rischi del Web oggi” sarà presentato a ROMA mercoledì 12 febbraio, alle 18:30, da HORAFELIX Caffè Letterario (via Reggio Emilia 89). Con l’Autore si confronterà il Prof. Angelo ROMEO, docente di Sociologia della comunicazione (Univ. Guglielmo Marconi). Coordina Leonardo de Sanctis/Fefè Editore.

“Nell’epoca della disintermediazione – afferma Bortone – il modello delle piattaforme on-line ha sconvolto la rete così come essa era stata ideata dai suoi padri fondatori indirizzando il tutto verso un punto di non ritorno, fino a rendere possibile una nuova categoria concettuale, quella della post-verità”. Attraversando i lati più dark del web, il volume si chiude offrendo soluzioni e risposte a chi non vuole rassegnarsi all’odio ed alla disinformazione.