Presentato Volley scuola edizione 32

Presentata questa mattina al Coni, in un Salone d’onore gremitissimo di ragazze, ragazzi, docenti e allenatori, la 32° edizione del Torneo Volley Scuola organizzato dalla FIPAV Lazio, uno dei tornei più partecipati delle scuole di Roma e provincia.

Un torneo storico, che nel tempo ha visto nascere anche talenti e professionisti: più di 111 scuole e 227 squadre scuole superiori di Roma e Provincia si confronteranno nei tornei indoor, beach volley e sitting volley, disciplina paralimpica dove studenti disabili e normodotati giocano insieme, in un’ottica di vera integrazione.

In apertura dell’iniziativa il ricordo di Simonetta Avalle, da poco scomparsa, figura di riferimento per la pallavolo nel Lazio e nazionale. Ad intervenire, il Presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi.

Tra le istituzioni presenti, insieme a Daniele Parrucci, Consigliere delegato di Città metropolitana, la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e Alessandro Cochi, Assessorato allo Sport Regione Lazio.

“La Città Metropolitana di Roma Capitale, che come ha detto il Presidente Burlandi è l’istituzione che quotidianamente dialoga con le scuole superiori, collabora da anni con FIPAV per estendere le occasioni di crescita di uno sport di squadra fondamentale come la pallavolo.

Il nostro è un impegno costante e quotidiano per restituire ai nostri ragazzi scuole sicure e spazi adeguati, nonché nuove e riqualificate aree sportive, dando non solo agli studenti ma a tutti i cittadini la possibilità di fruire di spazi sicuri, a norma, moderni e inclusivi, dove fare sport e socializzare. Abbiamo da poco approvato in Città metropolitana, e presto lo proporremo anche per Roma Capitale, il nuovo regolamento, atteso da scuole, Asd e Federazioni da più di 10 anni, che amplia e semplifica la possibilità di utilizzare gli spazi sportivi delle nostre scuole, affidandole in concessione ad associazioni sportive e del terzo settore, con la possibilità di riqualificare le attuali palestre o costruire nuovi impianti, attraverso il project financing pubblico privato.

Tutte le risorse disponibili sono state indirizzate all’adeguamento e alla messa in sicurezza delle scuole superiori, cercando di sanare una situazione pregressa drammatica. Abbiamo investito oltre 170 milioni tra risorse proprie e PNRR, e ancora altre mancano all’appello: con il Sindaco Gualtieri stiamo sostenendo la necessità di individuarne di ulteriori. Ho colto oggi l’occasione per ricordare al Ministro Valditara l’urgenza di individuare i 2 milioni necessari per ripristinare la sede succursale del Liceo Gullace.

Proprio ieri l’inaugurazione della nuova area sportiva all’Iis De Amicis Cattaneo a Testaccio, dove oltre al campo di basket e calcetto abbiamo realizzato proprio due nuovi campi di pallavolo. Un investimento di 200 mila euro, parte di un piu ampio insieme di interventi realizzato con 4,5 milioni di fondi Pnrr, tutti utilizzati nel pieno rispetto dei tempi di impegno e realizzazione.

Anche per questa edizione, voglio rinnovare i miei più sinceri auguri per la buona riuscita dell’evento alla FIPAV Lazio, ai ragazzi, alle ragazze e a tutto il personale scolastico coinvolto: il vostro impegno è fondamentale per la crescita della cultura sportiva tra tutte e tutti”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato Edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale.