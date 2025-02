A Cerveteri omaggio a Galileo Galilei

Fisico, astronomo, filosofo, matematico, considerato il padre della scienza moderna e uno dei personaggi chiave della rivoluzione scientifica. A 461anni dalla nascita, Cerveteri grazie al Gruppo Astrofili Palidoro e al Gruppo Archeologico Romano, sabato 8 febbraio in Sala Ruspoli rende omaggio alla figura di Galileo Galilei.

A partire dalle ore 18:30 si farà un salto indietro nella storia di oltre 400anni: per ripercorrere la storia di uno dei più grandi personaggi italiani nel mondo, in programma una conferenza tenuta dalla ricercatrice Mara Moriconi e a seguire, un’emozionante osservazione del cielo e delle stelle dai moderni e tecnologici telescopi messi a disposizione dal Gruppo Astrofili Palidoro.

“Un evento di grande spessore che siamo onorati che il Gruppo Astrofili e il Gruppo Archeologico Romano, due realtà associative estremamente attive in tante iniziative di divulgazione nel territorio, abbiano scelto di organizzare proprio a Cerveteri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un appuntamento al quale invito tutta la cittadinanza ed in particolar modo i giovani a partecipare: sarà occasione non soltanto per approfondire la conoscenza di un simbolo italiano nel mondo, ma anche per poter vedere con l’attrezzatura professionale del Gruppo Astrofili la meraviglia del cielo”.

“La caratteristica eccezionale dell’evento di sabato è che non saranno dei comuni telescopi quelli che porterà il Gruppo Astrofili, ma si tratterà di una copia perfetta di quelli di Galileo Galilei – aggiunge l’Assessore Cennerilli – realizzati dopo un lungo lavoro e con delle vere lenti che riproducono esattamente quelle costruite nel 1600. Sperando nel bel tempo e in un cielo sgombero da nuvole, non è escluso si possa ammirare la luna e Giove direttamente da Piazza Santa Maria. L’evento è ad ingresso libero e gratuito”.

“Alle due associazioni che hanno organizzato l’iniziativa – conclude l’Assessore Cennerilli – i miei complimenti per il lavoro di promozione e divulgazione culturale e scientifica che sempre svolgono nel territorio, speranzosa che anche in futuro la collaborazione e il loro attaccamento a Cerveteri possa diventare sempre più solido, forte e proficuo”.