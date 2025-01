Eradicazione della peste suina africana e revoca delle zone soggette a restrizione in provincia di Roma

La Struttura del Commissario straordinario alla Peste Suina Animale ha annunciano l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) a Roma.

Nella sessione della Salute e Benessere Animale del Comitato permanente (PAFF COMMITEE), che si riunisce mensilmente a Bruxelles, è stata votata favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio del 2022 nel territorio della provincia di Roma.

Il Ministero della Salute ha ringraziato per l’impegno profuso nella gestione dell’emergenza, a garanzia della sicurezza sanitaria del territorio, tutte le istituzioni coinvolte e la Città Metropolitana di Roma che con la sua Polizia Metropolitana ha partecipato, negli ultimi anni, alla Cabina di regia presso la Prefettura ed è stata parte attiva nelle operazioni di monitoraggio continuo della malattia e nell’attuazione delle disposizioni sanitarie di contenimento della diffusione del virus, in attuazione della sua competenza esclusiva in materia di fauna selvatica.

La Polizia metropolitana continuerà a mantenere alta l’attenzione e a vigilare per prevenire ogni possibile reintroduzione del virus, nonché a coordinare gli sforzi necessari per garantire il controllo della malattia e mitigare il rischio di diffusione in territori, collaborando sempre con i sindaci dei comuni dell’area metropolitana.