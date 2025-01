XV municipio, sopralluogo per nuovi marciapiedi a Vigna Clara e Labaro

“Oggi il sopralluogo con il nostro Ufficio Tecnico in via Nemea a Vigna Clara e via Veientana Vetere a Labaro, dove sono in corso gli interventi di rifacimento dei marciapiedi, per monitorare l’andamento dei lavori, fare il punto sulle tempistiche e non per ultimo, raccogliere segnalazioni da parte dei residenti, sempre utili a migliorare la programmazione e se necessario alla modifica dei progetti.

In particolare, in via Nemea i lavori stanno riguardando il rifacimento di tutti i marciapiedi, mentre nelle vie limitrofe Acea è a lavoro sul manto stradale, per cui si raccomanda i residenti di rispettare i divieti di sosta in corso, al fine di agevolare le tempistiche di realizzazione. A Labaro invece, in via Veientana Vetere, dove da sempre i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla strada, si stanno realizzando i nuovi percorsi pedonali. Grazie come sempre a tutte le squadre a lavoro.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.