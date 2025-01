Al parcheggio del campo sportivo Galli lavori di sistemazione e livellamento della superficie

“In queste ore stiamo effettuando un’opera di sistemazione del parcheggio del Campo Sportivo Galli – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – spazio che necessitava di un intervento a causa delle irregolarità presenti sulla superficie. Questo intervento rientra nelle operazioni di manutenzione ordinaria attualmente in corso sul territorio di Cerveteri, con l’obiettivo di garantire un accesso sicuro per le centinaia di persone e famiglie che frequentano lo stadio per gli allenamenti, le partite e per supportare le nostre squadre”.

“Per evitare pericoli sia per le autovetture che per i pedoni – ha aggiunto il Sindaco – abbiamo aggiunto del materiale stabilizzante sulla superficie, che è stata poi rullata e compattata per assicurare una pavimentazione completamente pianeggiante. Desideriamo ringraziare l’architetto dirigente Fabrizio Bettoni, il geometra Federico Feriozzi e tutto il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici per il loro impegno e professionalità”.