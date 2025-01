Inflazione, Istat, nel 2024 è all’1%

Secondo i dati definitivi resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione tendenziale è pari +1,3%, come nel mese precedente, mentre quella media del 2024 è pari all’1%, dal 5,7% del 2023.

“Una magra consolazione. Il calo dell’inflazione media è un’illusione ottica in termini di costo della vita. I prezzi, infatti, dopo essere saliti del 5,7% nel 2023, non sono diminuiti, ma nel 2024 hanno solo attenuato la loro corsa, avendo però già raggiunto, due anni fa, livelli insostenibili per le tasche delle famiglie. Insomma, i rincari del 2024 si aggiungono a quelli del 2023” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se l’inflazione media pari a +1% significa, per una coppia con due figli, un incremento del costo della vita complessivamente pari a 272 euro su base annua, questo rialzo va ad aggiungersi ai 1.734 euro dovuti ai rialzi del 2023 che le famiglie continuano a pagare, per un totale di 2.006 euro in due anni. Senza contare che nel 2024 a gravare maggiormente sui bilanci sono soprattutto i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, che costano 219 euro in più, e il carrello della spesa che sale del 2,0%, il doppio rispetto all’inflazione generale, equivalente a un aggravio pari a 239 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 225 euro, a cui vanno aggiunti i 1.593 euro del 2023, per un totale di 1818 euro. Per una famiglia media, invece, la mazzata è pari a 118 euro per il 2024, più i 1.251 euro del 2023” conclude Dona.

Tabella: stangata 2024 per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione media 2024 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 152 194 219 +2,4 Bevande alcoliche e tabacchi 12 16 16 +2,3 Abbigliamento e calzature 15 21 26 +1,2 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -227 -239 -247 -5,6 Mobili, articoli e servizi per la casa 11 13 15 +0,8 Servizi sanitari e spese per la salute 21 24 24 +1,5 Trasporti 24 36 40 +0,7 Comunicazioni -50 -65 -72 -5,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 16 22 28 +1,3 Istruzione 4 7 13 +2,2 Servizi ricettivi e di ristorazione 73 103 124 +3,9 Altri beni e servizi 67 93 87 +2,6 TOTALE RINCARO ANNUO 118 225 272 +1,0 CARRELLO DELLA SPESA 167 215 239 2,0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

Tabella: la stangata del 2023 per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)