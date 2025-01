Viabilità, consegna dei lavori per la ricostruzione del ponte di Nemi

Chioccia: “Un progetto importante e significativo che mette al centro le esigenze del territorio”

Questa mattina il sopralluogo a Nemi della Consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia per la consegna dei lavori per la ricostruzione del viadotto al km 3+700 e dei due sovrappassi, insieme al Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e alle altre rappresentanze dell’amministrazione locale e regionale. L’intervento consisterà nella demolizione e ricostruzione del viadotto e dei due sovrappassi successivi sulla Strada Comunale De Sanctis, risalendo verso la Via dei Laghi.

“Siamo qui oggi per la consegna dei cantieri alla ditta vincitrice dell’appalto, di un progetto importante e atteso da diversi anni che entro un anno verrà restituito alla cittadinanza. L’intervento ha richiesto più impegni di spesa e grazie al proficuo lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo aumentato le risorse per un importo totale di 4 milioni e 100 mila euro che consentiranno, oltre al rifacimento del Ponte, anche la sistemazione dei due viadotti.

I lavori consistono nella ricostruzione di nuovi impalcati che andranno a sostituire quelli esistenti in cemento armato. La nuova struttura sarà ad un’unica campata in acciaio e calcestruzzo, di circa 50 metri, che accoglierà una sezione stradale con corsie di scorrimento e banchine. I lavori di demolizione verranno effettuati in orario notturno per consentire il regolare transito su via De Sanctis nelle ore diurne. Prima si procederà con la pulizia del verde, seguita dal monitoraggio dei lavori nelle prime settimane. Seguiremo costantemente le varie fasi di lavorazione che da oggi sono in mano a ditte e professionisti competenti, aggiornando continuamente la cittadinanza.

Riconsegnare la viabilità ordinaria alla comunità di Nemi e a quelle limitrofe che ogni giorno attraversano queste zone è il primo obiettivo della Città metropolitana. Superiamo così il disagio che la cittadinanza ha vissuto in quest’ultimo periodo, dando il via a un progetto che soddisferà le esigenze dell’intera comunità. Continuiamo a perseguire l’obiettivo che è alla base del nostro ruolo istituzionale: stare vicino e in ascolto dei Comuni.”

Così dichiara la Consigliera delegata Manuela Chioccia.