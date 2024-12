La permanente dell’istallazione della ceramista Daniela Lai all’Unitus, Lupidi (Cna): “Così il messaggio raggiunge i giovani”

Un messaggio di forza, speranza e sensibilizzazione che trova spazio all’Università degli Studi della Tuscia. L’installazione permanente “Amor Ti Parla”, opera dell’artigiana ceramista Daniela Lai, presidente di Cna Ceramisti Lazio, è stata collocata negli spazi del Centro antiviolenza Unitus, primo nel Lazio.

L’opera, composta da nove piatti segnati da tagli generati dall’essiccazione veloce e da tonalità bruno e rosse, offre una potente riflessione sul dolore della violenza di genere e sulla resilienza che può nascere da esso.

Daniela Lai ha sottolineato come l’installazione rappresenti il suo contributo per mantenere alta l’attenzione su un tema drammaticamente attuale. La ceramista ha dato forma ad un omaggio a tutte le vittime di violenza e un invito collettivo a non distogliere lo sguardo, ma a lavorare per costruire una cultura di rispetto e consapevolezza.

Lai ha inoltre espresso gratitudine al Magnifico Rettore Stefano Ubertini e alla professoressa Sonia Melchiorre per il loro sostegno a un progetto dal forte valore simbolico e culturale.

L’installazione è stata presentata al pubblico, lo scorso 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla memoria di Silvia Tabacchi, studentessa dell’Università della Tuscia, vittima di femminicidio nel 2016.

Anche il segretario di Cna Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, era presente all’evento, “Il lavoro di Daniela Lai – dice – rappresenta un esempio di come l’arte possa tradurre in simboli potenti temi complessi e drammatici. È particolarmente significativo che questa installazione sia collocata all’interno dell’Università, un luogo di formazione e crescita, dove il messaggio può raggiungere e sensibilizzare i giovani”.