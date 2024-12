Rai, trentacinque anni di Telethon

Arriva in prima visione il documentario che racconta il lungo e felice “matrimonio” tra la Rai e la Fondazione Telethon. Venerdì 13 dicembre, alle ore 16.10, su Rai 3 e RaiPlay andrà in onda “Una maratona lunga 35 anni”. Quest’anno si festeggia il 35° anno di storia di Telethon, che ha segnato un passo importante nel modo di fare beneficenza in Italia.

Tutto ha inizio nel 1990, quando la Maratona Telethon approda sulle reti Rai grazie a un’idea di Jerry Lewis, portata in Italia dalla lungimirante Susanna Agnelli. Lo scopo è chiaro: raccogliere fondi per lo studio delle malattie genetiche rare.

Anno dopo anno, volti noti della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo hanno contribuito ad accrescere la cifra del famoso “numeratore” delle donazioni e dei contributi per finanziare la ricerca. Numerosi illustri personaggi dello spettacolo e della ricerca scientifica ripercorreranno la storia di Telethon: Michele Guardì, Antonella Clerici, Milly Carlucci, il professor Luigi Naldini, Paolo Belli, Giorgio Verdelli, Luca Cordero di Montezemolo e Massimo Bernardini. Il documentario conferma come la ricerca rimane fondamentale per scoprire e sconfiggere le malattie genetiche. Rai e Fondazione Telethon continuano a essere in prima linea per sostenere questa importante causa.

“Una maratona lunga 35 anni” è prodotto da Rai Documentari, scritto da Claudio Maddalena e Giovanni Filippetto con la regia di Giovanni Filippetto. Produttore esecutivo Claudio Baldino.