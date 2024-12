Romabpa: svelati domani i figli migliori di Roma

Domani venerdì 13 dicembre alle ore 17 il Premio Roma Best Practices Award – Mamma Roma e i suoi figli migliori giunto alla sua nona edizione.

La location scelta per l’edizione 2024 è il Tempio di Vibia Sabina e Adriano sede della Camera di Commercio di Roma. “Una scelta non casuale che punta a rafforzare sempre più il rapporto tra aziende, scuole, comitati di quartiere, associazioni, condomini. Scopo del premio e della nostra associazione è proprio quello di creare una città comunità mettendo insieme la parte migliore di Roma” dichiara Paolo Masini Presidente dell’associazione e ideatore del premio. Vari anche quest’anno i progetti che verranno realizzati grazie al premio e agli sponsor che aderiscono alla piattaforma, una serie di imprese illuminate che condividono la filosofia del Premio che per questo approccio vanta il patrocinio della Fondazione Adriano Olivetti.

Cinque le categorie premiate e tre quelle speciali che avranno ognuna il proprio figlio migliore. Sarà inoltre consegnato il premio figlio migliore assoluto della città. Scelte frutto di una giuria di circa 30 personalità legate a doppio filo alla città.

A presentare l’evento, insieme a Paolo Masini, Giorgia Rombolà giornalista e conduttrice del tg3.

Ma il 2024 porta con sé due grandi novità. Da quest’anno grazie alla collaborazione con Identità Fotografiche, la neonata associazione che raccoglie numerosi fotografi romani e non solo, saranno premiate le eccellenze del mondo della fotografia senza dimenticare i fotografi del passato. I premi di questa edizione In piena linea con le finalità e la filosofia di Romabpa, sono stati realizzati con materia prima seconda proveniente dal vastissimo mondo degli imballaggi di trasporto, pedane e potature e Intercettata in tutte le filiere urbane.

Una idea nata dalla collaborazione tra Urban ReTree uno dei progetti dell’associazione Romabpa con Mars lo spin off tra il laboratorio del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre e la rete di Fonderie digitali.

Altri partner di Urban Re tree, k_alma falegnameria, Rete delle scuole Green e Fercam Echo Labs. I Media partner del Premio Rai, Ansa, Roma Today e Up Tv con il patrocinio della Rappresentanza Italiana della Comunità Europea.