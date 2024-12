Tari, Lupidi (Cna): “Bene l’abbattimento per le nuove imprese nel centro storico, era una delle nostre proposte”

“Era uno degli interventi che avevamo suggerito all’amministrazione, quindi siamo soddisfatti che il nostro contributo sia andato a buon fine. Ora speriamo diventi una misura strutturale, da ripetere ogni anno”. Il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, commenta così la concessione di agevolazioni Tari per nuove imprese e residenze nel centro storico di Viterbo annunciata dalla sindaca Chiara Frontini e dall’assessora Elena Angiani.

Lupidi ricorda “il confronto avuto con l’amministrazione i primi dello scorso mese di luglio. Ci era stato chiesto – spiega – cosa sarebbe stato possibile fare per migliorare le attività all’interno delle mura civiche. Tra le proposte che avevamo avanzato c’era proprio l’abbattimento della Tari. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma è comunque un tassello in più del mosaico per risollevare le sorti del centro storico”.

Positivo dunque il giudizio della Cna sulla pubblicazione dell’avviso a valere sull’anno 2023. “L’Associazione – conclude Lupidi – è sempre disponibile al confronto e pronta a proporre soluzioni fattibili a tutela delle attività artigianali del centro storico”.