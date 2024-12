Poste italiane, proseguono i corsi di educazione finanziaria (on line)

“La protezione”, “La previdenza”, “Il risparmio e gli Investimenti”, “Il passaggio generazionale”. Sono i temi che verranno affrontati, rispettivamente domani, martedì 10 e giovedì 12 dicembre, nel corso dei nuovi appuntamenti online di educazione finanziaria, completamente gratuiti e rivolti a tutti i cittadini viterbesi, organizzati da Poste Italiane e previsti per le 10 e le 16.30.

Nella prima giornata saranno forniti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale. Nel corso della seconda giornata verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni.