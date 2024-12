“Sporcarsi le mani nella lotta contro la mafia”: un evento per riflettere e agire insieme

Il 15 dicembre 2024, la comunità di Manziana si riunirà per una giornata speciale dedicata al ricordo, alla consapevolezza e all’impegno civile: “Sporcarsi le mani nella lotta contro la mafia”. L’evento, ospitato presso lo stadio comunale, è organizzato con il contributo del gruppo Scout di Manziana e prevede un programma ricco e significativo.

La giornata avrà inizio alle ore 10.00 con una messa presso la Chiesa San Giovanni Battista di Manziana, un momento di raccoglimento e preghiera in memoria delle vittime della mafia e di chi ha lottato per la giustizia a cura del parrocco Don Donelio.

A seguire, allo stadio comunale, sarà inaugurato un murales dedicato a Sebastiano Bonfiglio vittima e simbolo di coraggio e impegno contro la mafia. Questo murales, concepito e realizzato con il coinvolgimento attivo del gruppo Scout, vuole essere non solo un tributo alla memoria, ma anche un messaggio di speranza per le nuove generazioni.

I giovani Scout presenteranno l’intero progetto, raccontando il significato e le fasi di realizzazione di questa iniziativa che unisce arte, memoria e lotta per un futuro migliore.

Nel pomeriggio, il programma si arricchisce con attività ludiche dedicate ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, un’occasione per coinvolgere anche i più piccoli nel tema della giornata attraverso giochi e laboratori pensati per trasmettere valori di legalità, collaborazione e solidarietà.

L’evento “Sporcarsi le mani nella lotta contro la mafia” è un invito aperto a tutta la comunità a prendere posizione contro le ingiustizie, a ricordare chi ha sacrificato la propria vita per un ideale più grande e a educare le generazioni future alla cultura della legalità e del rispetto.

Partecipare significa scegliere di non restare indifferenti. Vi aspettiamo il 15 dicembre a Manziana per fare insieme un passo importante nella lotta contro la mafia.