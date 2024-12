Sportelli per la facilitazione digitale nei comuni del Distretto RM 4.3

ll Distretto Roma 4.3 inaugura il progetto PNRR ‘’Centro di Facilitazione Digitale’’, pensato per aiutare i cittadini ad acquisire competenze digitali e ad accedere ai servizi online in modo semplice e sicuro. L’iniziativa mira a colmare il divario digitale, offrendo assistenza personalizzata, corsi di alfabetizzazione informatica e supporto nell’utilizzo di strumenti fondamentali come SPID, CIE e l’App IO.

In un contesto sempre più digitale, è essenziale che ogni cittadino abbia la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica, sfruttando i numerosi servizi che la Pubblica Amministrazione e altre piattaforme offrono.

Dove ci trovi?

Gli sportelli del Centro di Facilitazione Digitale saranno operativi nei seguenti Comuni del Distretto Roma 4.3:

– Anguillara Sabazia – Centro Sociale Anziani, Via degli Ontani, 29

Lunedì: 10:00 – 13:00 Martedì: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Venerdì: 10:00 – 13:00

– Bracciano – Comune di Bracciano, Piazza Quattro Novembre, 6

Mercoledì: 9:00 – 14:00 Giovedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

– Canale Monterano – Ufficio Turistico, Piazza Tubingen

Giovedì: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

– Manziana – Comune di Manziana Largo G. Fara snc

Lunedì: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 Mercoledì: 10:00 – 13:00

– Trevignano Romano – Biblioteca Comunale, Via degli Asinelli, 10

Martedì: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Venerdì: 10:00 – 13:00

I servizi offerti includono:

– Assistenza nell’attivazione di SPID e CIE;

– Supporto nell’uso dei servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, etc.);

– Corsi di alfabetizzazione informatica di base e avanzati;

– Orientamento e informazioni sulle opportunità del mondo digitale;

L’obiettivo del Centro è fornire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per affrontare le sfide del digitale e accedere alle opportunità che offre. Nei prossimi giorni, sarà possibile visitare gli sportelli per ricevere assistenza gratuita e partecipare ai corsi di formazione.

Per maggiori informazioni, contattare: inform4.3@digitalefacile.online’’