Il Natale di Aism a Cerveteri, sabato stand solidale a sostegno della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla

Dopo l’eccellente risultato raggiunto in primavera con la Gardenia e le Erbe Aromatiche di Aism, i Volontari di Cerveteri, al loro decimo anno di attività nel territorio, saranno nuovamente operativi con i prodotti solidali dell’Associazione per offrire il proprio contributo alla Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla. Sabato 30 novembre, dalle ore 09:00, in Piazza Aldo Moro allestiranno un punto di solidarietà dove poter acquistare uno o più prodotti, magnifiche idee regalo ma allo stesso tempo un modo importante per sostenere le attività di ricerca. A coordinare lo stand solidale, come di consueto, la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, da sempre attive nelle attività di promozione delle realtà che come Aism sostengono la Ricerca Scientifica.

Anche quest’anno tanti i prodotti solidali. Le conferme “storiche”, ovvero i baci di dama, preparati con la formula tradizionale, farina di mandorle, burro e zucchero di canna, dal gusto rustico e verace e i Bulbi di Tulipano o di Iris, in una graziosa scatolina da 8 bulbi. Colori assortiti, rosso o arancione. I baci di dama hanno un costo di 8 euro a confezione, mentre i bulbi hanno un costo di 5euro a confezione.

Ma spazio anche alle novità: dalle candele profumate, eleganti e profumatissime candele in varie profumazioni, confezionate in vasetto in vetro e scatola regalo, al costo di 5euro ciascuna e le Caramelle “Drops” al miele, la soluzione ideale per chi cerca un momento di dolcezza che faccia davvero bene al palato, all’umore e alla ricerca. Perfette per lenire la gola e dare un tocco di energia naturale durante la giornata. Ogni confezione di caramelle, ha un costo di 3,50€.

“Anche quest’anno, grazie alla generosità, sensibilità e l’affetto di tantissime persone abbiamo già raccolto molti fondi in favore della Ricerca Scientifica. Come sempre accade oramai da dieci anni, nessuno ha fatto mancare il proprio sostegno alle attività di Aism – spiega Adele Prosperi – sabato 30 novembre, torneremo in piazza con il nostro stand solidale e come sempre auspichiamo una risposta importante da parte dei cittadini, sempre sensibili e attenti alle campagne di AISM a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla. Come di consueto, al termine della campagna pubblicheremo sui social e invieremo alla stampa locale, copia del bonifico che effettueremo in favore dell’Associazione con i fondi raccolti”.

“Anche quest’anno – conclude la Consigliera Prosperi – vi aspettiamo per sostenere insieme la Ricerca Scientifica. Come diciamo sempre, la Ricerca Scientifica è vita. Insieme, siamo più forti. Coloriamo di solidarietà il Natale 2024”.