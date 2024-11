Bracciano. Storie e curiosità delle pietanze che portiamo in tavola nel VOCABOLARIO DEL CIBO di Sandra Ianni

Spettabile redazione L’AGONE, sarei lieta di una vostra partecipazione alla presentazione del mio ultimo libro: “VOCABOLARIO DEL CIBO. Storie e curiosità delle pietanze che portiamo in tavola” Il saggio presenta una selezione di pietanze, poste in ordine alfabetico, corredata da notizie che richiamano i profondi legami tra il cibo e i suoi risvolti politici, economici, ambientali e sociali. Una profusione di curiosità che vanno dalla storia delle posate ai modi di dire legati al cibo, dall’etimologia alle parole di più recente introduzione nel lessico gastronomico. Una lettura per stuzzicare l’appetito e per farne argomento di conversazione, o di riflessione, nutrendo al tempo stesso corpo, mente e anima.

Cordiali saluti

Sandra Ianni