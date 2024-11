Bracciano, domani la presentazione del libro “Rifugio per altri tempi…Ispirati dai luoghi della cultura

Giovedì 28 novembre alle 17 appuntamento in biblioteca per la presentazione del libro “Rifugio per altri tempi…Ispirati dai luoghi della cultura. Le dieci biblioteche del SBCS raccontate da dieci scrittori”, un progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino e cofinanziato dalla Regione Lazio, che ha coinvolto dieci importanti autori nella scrittura di racconti brevi ispirati al territorio del Sistema di cui fa parte anche la nostra Biblioteca. L’autore è Matteo Trevisani, un giovane scrittore che con il suo racconto ci ha parlato della biblioteca in una forma nuova e innovativa! A fine presentazione a tutti i partecipanti verrà donata l’Antologia degli scrittori.