Sicurezza stradale, Gualtieri: “Abbattere numero di incidenti e vittime”

Durante la conferenza internazionale “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime” organizzata da Anas in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto illustrando gli obiettivi della Capitale e i risultati ottenuti dall’istallazione dell’autovelox nella galleria Giovanni XXIII.

“La sicurezza stradale è un tema cruciale, una vera e propria emergenza che richiede azioni coordinate dal punto di vista infrastrutturale, regolatorio e culturale. Abbiamo numeri troppo alti, a Roma l’anno scorso abbiamo avuto 136 morti, quest’anno c’è un trend in miglioramento ma anche con una riduzione, che noi auspichiamo, sono numeri che non vogliamo continuare a vedere. Il mio pensiero va al terribile incidente di ieri in cui ha perso la vita un agente di polizia, ma tutte le vittime. Sono vite spezzate e noi non possiamo fermarci finchè non avremmo abbattuto questo numero. Siamo impegnati per ottenere un abbattimento degli incidenti e delle vittime” ha dichiarato Gualtieri. Poi il Sindaco ha parlato dell’autovelox definendolo ”uno strumento tecnologico fondamentale non solo per sanzionare ma anche per prevenire perché la presenza di un autovelox è un disincentivo molto forte alla velocità. Nella prima fase ci sono le multe ma poi le persone stanno più attente e se si corre di meno ci sono meno incidenti. Il tutor che abbiamo messo nella galleria Giovanni XXIII ha ridotto del 60% gli incidenti”.