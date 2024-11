I sindaci del viterbese hanno incontrato il presidente della Provincia

Si è svolto oggi presso la sede della Provincia di Viterbo di via Saffi un incontro tra Poste Italiane, il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e una nutrita rappresentanza di Sindaci dei comuni viterbesi. Durante l’incontro, i rappresentanti di Poste Italiane hanno presentato il piano per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici a disposizione dei cittadini negli spazi pubblici messi a disposizione dalle Istituzioni Locali.

L’iniziativa rientra pienamente in uno degli obbiettivi del progetto Polis ovvero di favorire la mobilità sostenibile senza alcun onere per le amministrazioni le quali, qualora interessate, potranno inoltrare formale richiesta alla mail istituzionale piccolicomuni@posteitaliane.it e saranno ricontattate.