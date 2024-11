Educazione finanziaria, doppio appuntamento on line con Poste italiane

Nuovi appuntamenti con l’Educazione Finanziaria di Poste Italiane, anche in provincia di Viterbo. Questa settimana sono in programma due webinar, dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” (domani) e “Il passaggio generazionale” (giovedì).

Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti per migliorare il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.