Regione Lazio, Maselli: “Bandi per buoni su servizi educativi e non autosufficienza in arrivo a novembre”

“Con stupore ho letto le dichiarazioni della Consigliera Battisti, alla quale alcuni giorni fa avevo anticipato le motivazioni del ritardo della pubblicazione dei due bandi. Gli stessi, finanziati con risorse del FSE relativi ai buoni della non autosufficienza e ai buoni per il pagamento delle rette dei servizi educativi, saranno pubblicati entro il corrente mese di novembre. Il bando per le rette dei servizi educativi riguarderà l’anno educativo 2024/2025 (iniziato lo scorso 1 settembre) e quello per i buoni non autosufficienza decorrerà da luglio 2024. Quindi non ci sarà alcun ritardo e nessun slittamento al nuovo anno, perché avranno un’efficacia retroattiva.” Così ha dichiarato in una nota Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio).