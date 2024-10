Donne che aiutano altre donne a migliorare sé stesse

Ogni giorno oltre 1200 iscritte fra mamme, imprenditrici, manager, dipendenti e casalinghe, si incontrano su Anima Ribelle Academy. Una piattaforma dove, guidate da Ellis De Bona, psicologi, coach e Maestri spirituali, tutte insieme intraprendendo un percorso di guarigione e di crescita personale per liberarsi dai blocchi che limitano il loro potenziale umano e professionale. Immaginate una community dove ci sono solo donne che, insieme, si confrontano e si supportano. Una realtà che non ha confini geografici e che comprende mamme, imprenditrici, manager, dipendenti e casalinghe. Tutte accomunate da un sogno che le lega con un doppio filo rosso: diventare la versione migliore di se stesse e creare la loro vita ideale. Nasce con quest’obiettivo Anima Ribelle Academy, una scuola che conta oggi, dopo un anno e mezzo, 1200 iscritte: “Dedicata a chi vuole cominciare o sta intraprendendo un percorso spirituale di guarigione e di crescita personale. La piattaforma”, spiega la fondatrice e spiritual coach, Ellis De Bona, “vuole aiutare le donne a liberarsi dai blocchi che limitano il loro potenziale, trasformando gli obiettivi prefissati in risultati tangibili”. “Sono fermamente convinta che, per poter guarire la propria anima e superare i traumi del passato, non basti un solo metodo e, a volte, nemmeno un percorso di terapia psicologica. Occorre invece riscoprire la propria spiritualità che riesce, a 360 gradi, a rimarginare le ferite inflitte al corpo e all’anima”. “La mia missione”, aggiunge De Bona, “è trasmettere tutto ciò che ho imparato su crescita personale e spiritualità nel corso degli anni e questo per aiutare le donne a conoscersi meglio e a sviluppare, attraverso podcast, meditazioni specifiche, lezioni, rituali e attività di Live Coaching, il vero potenziale che posseggono ma che non sono mai riuscite a tirar fuori.