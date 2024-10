Roma, nominati nuovi assessori in Campidoglio

Nel corso della seduta dell’Assemblea Capitolina di lunedì 28 ottobre, il Sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la nuova composizione della Giunta, formalizzata con un’ordinanza firmata il 25 ottobre scorso, necessaria dopo le dimissioni dell’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, motivate da scelte personali.

Con la nuova ripartizione di competenze, Massimiliano Smeriglio è assessore alla cultura, e Giulio Bugarini assessore al personale, servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, comunicazione istituzionale e decentramento amministrativo. All’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, viene attribuita anche la delega alla città dei 15 minuti. Albino Ruberti è il nuovo capo della segreteria del Sindaco.

Restano al Sindaco le deleghe a protezione civile, attrazione investimenti, clima, partecipate, Pnrr, sicurezza e polizia locale, transizione digitale, università e coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

Le nuove deleghe sono operative da oggi. “Un atto necessario – ha spiegato il sindaco in Aula – per assicurare piena operatività alla città di fronte alle sfide che ci attendono”.

A dare il benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai nuovi assessori la presidente Svetlana Celli. “Sono certa che l’arrivo di Smeriglio e Bugarini darà continuità all’azione amministrativa e al percorso di crescita che abbiamo avviato in questi primi tre anni di mandato; – ha dichiarato – colgo l’occasione per ringraziare gli assessori uscenti Andrea Catarci, che si occuperà dell’Ufficio di Scopo dedicato al Giubileo, e Miguel Gotor per la dedizione, la disponibilità e il prezioso lavoro svolto al servizio della città. Il loro contributo ha rappresentato una risorsa fondamentale per la nostra comunità e una solida base su cui proseguire. Abbiamo di fronte sfide importanti e, con il contributo di ciascuno, sono fiduciosa che potremo rispondere al meglio alle aspettative dei cittadini, continuando a lavorare insieme per il bene di Roma”.