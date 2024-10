Caf Salp Bracciano un nuovo punto di riferimento per l’assistenza fiscale

L’apertura del Caf Salp Bracciano rappresenta una nuova opportunità per tutti coloro che cercano assistenza fiscale qualificata e vicina alle loro esigenze. La struttura, situata in via Armando Sala 8, è guidata da Daniela e Fabrizio, coppia unita nella vita e nel lavoro, che ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza per offrire un servizio competente e umano.

Grazie alla loro professionalità, sono pronti a supportare i cittadini in molteplici ambiti: dalla dichiarazione dei redditi al calcolo delle imposte comunali come IMU, TARI, ISEE, fino alla gestione di pratiche di successione e contratti di lavoro domestico. Inoltre, offrono assistenza legale, previdenziale e con un commercialista in loco per garantire consulenze complete e integrate.

Ciò che distingue il Caf è l’approccio dedicato e paziente: ogni pratica viene spiegata e gestita con attenzione, garantendo al cliente una completa trasparenza e un supporto costante.

Il servizio è pensato non solo per i cittadini di Bracciano, ma anche per coloro che risiedono nei comuni vicini. Inoltre, il Caf offre la possibilità di consulenze online, permettendo così a chiunque di ottenere assistenza fiscale comodamente da casa.

Con orari flessibili e la possibilità di prenotare appuntamenti dal lunedì al venerdì, si adatta alle esigenze di chi lavora e ha poco tempo a disposizione. Daniela e Fabrizio si impegnano a ridurre al minimo le attese, rendendo l’esperienza il più agevole e personalizzata possibile.

Il loro impegno è semplice ma fondamentale: creare un ambiente dove ogni cliente possa sentirsi accolto, ascoltato e seguito in ogni passaggio. Non si tratta solo di numeri e documenti, ma di offrire un servizio che metta al centro la persona e le sue necessità. Con il Caf Salp Bracciano, ogni cittadino ha ora un nuovo punto di riferimento, dove la professionalità si unisce alla cortesia e alla disponibilità.

Paola Forte

Redattrice L’agone