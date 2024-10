Municipio XV, Sabato Blu, Ribera: “Giornata del camminare, passeggiata e presentazione del progetto Veientana greenway”

“Anche il Municipio XV partecipa al Sabato Blu, la seconda edizione della manifestazione dedicata al trekking urbano promossa dall’Assessorato capitolino all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti che con Roma Capitale aderisce alle XII Giornata del Camminare di Federtrek – Escursionismo e Ambiente.

Sabato 12 ottobre, alle 9.30, con partenza dalla Sede CREA di Via Manziana 30, percorreremo insieme il primo tratto della Veientana Greenway, con arrivo previsto alle ore 12.00 alla sede BAAAL di Via Veientana 103. Qui, alle 12.30, alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, del Commissario Straordinario dell’Ente Regionale Parco di Veio, Giorgio Polesi e del Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, sarà presentato il progetto della Veientana Greenway, un nuovo itinerario che unisce la Città urbana alla Città di Veio, lungo la Valle della Crescenza in un ambiente naturalistico e unico.

Un progetto di sentieristica adatto a passeggiate a passo lento, a cavallo e in bicicletta che dal Parco dell’Inviolatella Borghese, attraverso Parco Papacci e Parco Volusia giunge a Borghetto San Carlo e da lì al Borgo di Isola Farnese e all’Antica Città di Veio.