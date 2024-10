San Basilio, c’è il patto di collaborazione per il rilancio del quartiere

“I Patti educativi di comunità, che costruiscono una buona rete, permettono ai bambini e alle famiglie di essere sostenuti in una comunità più grande che coinvolge le istituzioni, la scuola e tutte le associazioni di un territorio”. E’ quanto ha dichiarato Annarita Leobruni, vicepresidente e assessore alla Scuola del Municipio IV di Roma, in occasione del lancio ufficiale del nuovo Patto di collaborazione per il rilancio del quartiere San Basilio. Questa originale iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo Paritario “Zaveria Cassia” gestito dalla cooperativa Kairos, ha lo scopo di favorire la collaborazione tra cittadini, istituzioni e organizzazioni locali per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di questo popoloso territorio nel settore nord-orientale della Capitale. “Il Patto educativo su San Basilio e su tutti i quartieri del IV Municipio, grazie alla proposta avanzata dall’Istituto ‘Zaveria Cassia’, è un obiettivo della nostra amministrazione, che intende rispondere con contenuti e percorsi alla dispersione scolastica e al senso di vuoto che si può creare quando si ‘viaggia’ ognuno per conto proprio”, ha proseguito la vicepresidente Leobruni. “E’ una proposta-risposta a tutti quelli che vogliono raccontare il territorio di San Basilio solo come una piazza di spaccio della droga. San Basilio è tanto altro e tanto altro di migliore. Questo patto e i percorsi che nasceranno ne sono la riprova”.

Il Patto di collaborazione, in vista dell’avvio di un percorso finalizzato alla sua formalizzazione, viene presentato oggi 4 ottobre nel corso del convegno organizzato da Kairos sul tema “New deal in educational contest: dalla pedagogia del ‘900 alle avanguardie educative”, che si svolge sempre presso l’Istituto “Zaveria Cassia” (via Corridonia 40, ore 14:30). Vi intervengono, oltre alla vicepresidente Leobruni, il coordinatore della rete delle scuole del IV Municipio, prof. Paolo Lozzi, e il presidente della cooperativa Kairos, prof. Alessandro Capponi. Diverse realtà hanno già manifestato l’interesse a partecipare a questo Patto per San Basilio, tra cui: Associazione Centro ELIS, Dianova Cooperativa Sociale, Centro Anziani APS, Associazione KORA del Municipio III, Centro Antiviolenza Spazio Donna San Basilio, Protezione Civile Centro Radio Est, Croce Rossa Italiana Municipio IV, Wellness Village, ASD POLAS, IV Distretto Sanitario ASL RM2, Commissariato Polizia San Basilio, ASI, Parrocchia di San Basilio, Gruppo Scout Agesci Rm76, ASD Virtus Pionieri San Basilio, Suore Sacramentine di Bergamo e singoli cittadini attivi nel quartiere.

Il programma del convegno vede anche una serie di sessioni formative per il personale docente e amministrativo della cooperativa Kairos, che gestisce attualmente 58 servizi educativi in 44 sedi scolastiche in diverse regioni italiane. Interverranno esperti di levatura nazionale del mondo della scuola e dell’università, come il dirigente scolastico prof. Federico Marchetti, tra i massimi esperti in Italia dell’approccio “Dada – Scuola senza zaino”, e il prof. Roberto Farnè dell’Università di Bologna, caposcuola e massimo esponente in Italia dell’Outdoor Education, già professore ordinario in Didattica generale e oggi docente di Pedagogia del gioco e dello sport.