Il vicesindaco Sanna all’inaugurazione dell’80° sagra dell’uva a Zagarolo

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha partecipato all’inaugurazione dell’80esima sagra dell’uva di Zagarolo, Presso la Corte di Palazzo Rospigliosi. Assieme alla Sindaca del Comune di Zagarolo, Emanuela Panzironi.

Un evento ormai storico in cui, dal 4 fino al 6 ottobre, tutte le eccellenze enogastronomiche tipiche del territorio trovano spazio. Il programma è ricco di iniziative, eventi musicali e, tra i più attesi, la sfilata storica e i carri allegorici. Sabato 5 il concerto di Orietta Berti. Tradizione, origini, folklore, in una festa di tre giorni costruita dall’intera comunità, Pro Loco, associazioni, cittadini e volontari. Quest’anno la Sagra dell’Uva di Zagarolo vanta il marchio “Sagra di qualità”, un percorso di valorizzazione delle sagre tradizionali promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco), ovvero le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che hanno come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.

“Zagarolo, come ciascuno dei 120 comuni che compongono, oltre Roma, l’area metropolitana, rappresenta un’area ricca di tradizione, storia ed eccellenze enogastronomiche. Una manifestazione che da 80 anni a questa parte è divenuta sempre più grande e ricca di eventi, vetrine di prodotti e degustazioni, capace di attirare migliaia di visitatori dalle aree circostanti. L’obiettivo del nostro costante impegno al fianco dei Comuni del territorio, come indicato dal Sindaco Roberto Gualtieri, è quello di costruire assieme alle comunità locali e ai loro Sindaci una rete strategica che riconosca il valore e la tipicità di ciascun luogo, ne metta a sistema la promozione turistica e produttiva, contribuisca complessivamente allo sviluppo e alla valorizzazione di tutto quello che, spesso nascosto, abbiamo da offrire a cittadini e turisti”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.