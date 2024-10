A proposito della notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

Anche quest’anno la Città di Ariccia, in collaborazione con l’Istituto LEAF di Frascati, ha preso parte alla Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, attraverso l’organizzazione di eventi dedicati alla ricerca scientifica. Tante le iniziative pensate e realizzate dal personale comunale che hanno registrato la partecipazione di docenti scolastici, alunni e loro familiari, impegnati in una serie di giochi dedicati alla divulgazione scientifica. “A La Notte Europea 2024-sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali, l’Avv. Loredana Mariani – hanno preso parte anche l’Ente Parco dei Castelli Romani e l’apicoltore Sandro Cecchini, marito della Consigliera comunale Irene Falcone, che ringrazio personalmente per aver tenuto una lezione sulla vita delle api e per aver organizzato una degustazione a base di miele. Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione ed in particolare a Filomena Russo e a Daniele Gentilini, dipendenti del Comune che ogni anno si dedicano con passione alla buona riuscita dell’evento. Un doveroso ringraziamento va inoltre al personale dell’Anagrafe e dei Servizi Sociali, alla Consigliera Irene Falcone e al Sindaco, Gianluca Staccoli, che è sempre sensibile e attento alle iniziative culturali di grande spessore che vedono protagoniste la nostra Città”.